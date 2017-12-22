22/12/2017 09:26


Sıcaklıklar -4 dereceye düşecek kar yağışı geliyor

soğuk ve yağışlı hava

Hafta sonuyla birlikte Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Soğuk hava kar yağışına neden olacak. Meteoroloji, İstanbul'da sıcaklıkların düşeceğini ve kar yağışının beklendiğini açıkladı

Sıcaklık gündüz 4 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar düşecek. Kar yağışının cumartesi gecesi ve pazar sabahı İstanbul’un yüksek kesimlerinde ince beyaz örtü oluşturma ihtimali var. İstanbullular kuzey yönlü rüzgarlar ile hafta sonu sıcaklığı 0 ile -4 derece arasında hissedecek.

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor. Tahminlere göre, yağış genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

 

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