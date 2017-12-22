22/12/2017 09:23


Yuvadaki 7 kız çocuğu kendilerini yaraladı

Atatürk çocuk yuvası

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Atatürk Çocuk yuvasında 7 kız öğrenci hafta sonu izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle kendilerine zarar vererek hastaneye kaldırıldı

Saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı’nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü’nde yaşanan olayda iddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi.Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı.


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