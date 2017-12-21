21/12/2017 07:37


Cam filmi uygulamasının ayrıntıları ortaya çıktı

cam filmi yasağı

Cam filmi uygulamasına dair bugüne kadar pek çok yorum yapılırken uygulamayla ilgili bilgiler gelmeye başladı

Arka camlara serbest, ön camlara yasak olarak özetlenebilecek düzenlemede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki standartlar esas alındı. Belirlenen kurallara uymayanlar ağır kusurlu sayılacak. Cam filmlerini söktürmeyenler muayeneden geçemeyecek. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklaması planlanan yeni taslak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı. Arka ve yan arka camlarda cam filmi serbest olacak. 

Ancak, 4 numara olarak tanımlanan koyu siyah camlar hiçbir yerde kullanılamayacak. Arka camlarda serbest olan cam filmler, tamamen karartmayan oranda belirlenecek. Ön camda cam filmi kesinlikle yasak olacak. Ön yanlar için uygulanacak oran yüzde 30’u geçemeyecek. Yani ön yandaki cam filmler yüzde 70 geçirgen olacak. Bu oranlar belirlenirken, AB standartlarından yola çıkıldı. Toplantılar sırasında, ön camlardaki düzenlemenin güvenlik açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi. Güvenlik kameralarının görüş alanlarının, araçların ön bölümlerine görecek şekilde olduğu ifade edildi. Düzenleme, uygulamaya girene kadar ceza kesilmeyecek. Uygulamanın başlamasının ardından, ön camlardaki filmler çıkartılacak. Bu düzenmemeye uymayanlar, ağır kusurlu sayılacak. Sökmeyenler muayeneden geçemeyecek. Yolda saptanmaları durumunda trafikten alıkonacak. Halen trafikteki 5 milyon araçta cam filmi bulunuyor.

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