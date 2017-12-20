CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 mesaisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşten çalıştaylara, toplantılardan yurt dışı seyahatlerine uzanan yoğun tempo içinde bir yıl yaşadı

AVRUPA\LONDON - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşten çalıştaylara, toplantılardan yurt dışı seyahatlerine uzanan yoğun tempo içinde bir yıl yaşadı.

Yıl içinde 60'ın üzerinde ili ve çok sayıda ilçeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Fransa ve İngiltere'de çeşitli temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yılın ilk aylarında, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması kapsamında çok sayıda il ve ilçe ziyaretlerinde bulundu ve çeşitli toplantılara katıldı.

Referandumda "hayır" kampanyası için mücadele eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek bunun gerekçelerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, halk oylamasında "evet" çıkmasının ardından, "bunun meşru olmadığına" dair iddialarıyla gündeme geldi ve partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine 15 Haziran'da Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlattı.

Elinde "adalet" yazılı bir dövizle, Güvenpark'tan yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, 25 günde 432 kilometre katetti. Toplam 25 gün süren yürüyüş sırasında karavanda kalan Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı yürüyüşünün 11. gününde Bolu il sınırında karşıladı.

Yürüyüşünü 9 Temmuz'da tamamlayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de büyük bir miting gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, ayrıca Berberoğlu'nu kaldığı cezaevinde ziyaret etti.

"Adalet" temalı etkinlikler

CHP lideri, 26-30 Ağustos arasında Çanakkale'de "Adalet Kurultayı"nı topladı ve 5 gün süren kurultay boyunca bu kentte kaldı ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Kurultay sonunda Kılıçdaroğlu, kürsüye gelerek kapanış konuşmasını yaptı, Adalet Kurultayı'nın sonuç bildirgesini okudu.

Bundan sonraki süreçte, zamanının büyük bölümünü toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelmek için kullanan Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de tarımsal alanda üretim yapan üreticiler, meslek kuruluşları ile odalar ve kooperatiflerin temsilcileriyle buluştu, et ve sütte yaşanan sorunları üreticilerden dinledi.

Manisa'da "Üzüm Mitingi" yapan Kılıçdaroğlu, Mersin'de "narenciye", Yozgat'ta "bakliyat" çalıştayına katıldı.

Çalıştaylara katıldı

Kılıçdaroğlu, partisinin 18 Eylül'de Ordu'dan başlattığı ve Giresun'da sona eren "Fındık İçin Yürüyoruz" yürüyüşünün ardından, Atatürk Alanı'nda düzenlenen mitinge de katılarak konuşma yaptı.

Çeşitli illerde muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Denizli'de sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelerek, CHP Emek Büroları tarafından Ankara'da düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı'nda da işçi kesiminin yaşadığı sorunları dinledi.

Bu arada, eğitimin sorunlarının masaya yatırıldığı Ankara'daki "Eğitimin üç şartı" çalıştayına iştirak eden Kılıçdaroğlu, partisinin örgütlerince düzenlenen toplantı ve panellerde konuşmacı olarak yer aldı

Yurt dışı ziyaretler

Türkiye'de 60'ın üzerinde ili ve çok sayıda ilçeyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yurt dışında ise İngiltere ve Fransa'ya gitti.

Avrupa Konseyi üyeleri ile görüşme yapmak ve Avrupa Konseyi-Dünya Demokrasi Formu'nun düzenlediği toplantıya katılmak üzere 7 Kasım'da Strasbourg'a giden Kılıçdaroğlu, burada "popülizm" üzerine bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta ziyaret ettiği İngiltere'de ise Londra'da Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldi.

Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşan Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katıldı, Türk vatandaşlarla buluştu.

Oğlunu nişanladı, askere gönderdi

Siyasi bakımdan 2017'yi yoğun bir tempoda geçiren Kılıçdaroğlu, aile hayatı açısından da mutlu anlara şahit oldu.

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan'a aile içinde yapılan törenle nişan yüzüklerini taktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de ise oğlunu Sivas'a kısa dönem er olarak askere gönderdi. Oğlunun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yapılan yemin törenine katılan Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan da eşlik etti.