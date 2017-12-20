Ankara'da seyir halindeki araca ateş açıldı 2 ölü var

Başkent Ankara'da seyir halindeki araca ateş açıldı. Araçtaki baba ve oğlu hayatını kaybetti

Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Altındağ Babür Caddesi üzerinde bir araca silahlı saldırıda bulunuldu.Araca doğru 9 el ateş açan E.T. isimli şahıs iki kişiyi öldürdü.

ESKİ DAMAT KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İHA'nın haberine göre Babür Caddesi üzerinde bulunan Sami Ulus Çocuk Hastanesi önünde otomobillerinin içinde oturan baba Müzaffer Ç. ile oğlu Taner Ç.’nin yanına eski damatları olduğu iddia edilen Ercan K. geldi. Baba ve oğlu ile tartışan Ercan K. silahını çekerek, Muzaffer Ç. ile Taner Ç.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganın 11 el ateş ettiği iddia edildi. Vatandaşlar olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda ekip olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Ercan K.’yi olay yerinde yaralı şekilde ele geçirirken, sağlık ekiplerinin yaralılar üzerinde yaptığı ilk incelemelerde baba Muzaffer Ç. ile oğlu Taner Ç. olay yerinde öldükleri söylendi. Daha sonra hastaneye ölü olarak kaldırılan Taner Ç.’ye yapılan kalp masajı sonrası hayata tutunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Baba Müzaffer Ç.’nin ise öldüğü ve savcı incelemeleri için otopsiye kaldırıldı.

Olay esnasında oradan geçmekte olan bir vatandaş olayı şöyle anlattı:

“Olayı gördüm yalnız silah seslerinden dolayı fazla dışarı çıkamadık. Kör kurşuna gitmemek için. Bir yaralı olduğunu gördüm. Kırmızı bir arabanın yanında yerdeydi. Saldırgan kişide yanı başına oturmuştu ve oda yaralıydı. Bir tanesi de arabanın içerisindeydi ve muhtemelen ölmüştü. Diğer arabanın içerisinde olan kişiyi de çıkartarak kalp masajı yapmaya başladılar. Daha sonra ekipler geldi buraya. Saldırgan da silahla yaralanmıştı ve ayrıca darp edilmişti. Her iki tarafta karşılıklı olarak ateş etti birbirlerine.” Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.