Emrah Serbes için savcılıktan flaş talep

3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan senarist Emrah Serbes'in ehliyetine el konulması için savcılıktan talep geldi

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.’nin senaristi Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil Torbalı Kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanırken, Doğru ise itirafın ardından serbest kaldı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Torbalı Başsavcılığı hazırladığı fezlekede Emrah Serbes’in TCK’nın 85/2. maddesi gereğince “bilinçli taksirle adam öldürmek” suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Torbalı’da ağır ceza mahkemesi olmadığı için fezleke, iddianame oluşturulması için yaklaşık 2 hafta önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serbes için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan, iddianamede kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise “suçu üstlenmek” suçundan 2 yıla kadar hapis istendi.

SAVCILIKTAN EHLİYETİNE EL KONULMASI TALEBİ

Savcılığın, Emrah Serbes’in 3 yıl süreyle araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını talep ettiği ortaya çıktı. Emrah Serbes, aldığı cezayı tamamladıktan sonra eğer savcının talebi uygun görülürse, bir süre direksiyon başına geçemeyecek. Emrah Serbes, İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkarılacak.