En işlek caddede şüpheli paket paniği

Balıkesir’de en işlek cadde Milli Kuvvetler'de bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Çok sayıda Polis ekibinin geldiği olay yerine, bomba imha uzmanı ekibi sevk edildi. Polisler caddede kuş uçurtmazken, çevredeki bazı vatandaşlar ise endişeli ve meraklı bakışlar arasında olayı cep telefonuna kaydetmeye çalıştı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı bayan polis koruyucu kıyafetiyle şüpheli çantayı inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlatılan paketin içerisinden şahsi eşyalar çıkarken, meraklı gözlerle olayı seyreden vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.