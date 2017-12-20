20/12/2017 07:49


Durakta bekleyen genç kadına cinsel saldırıda bulundu

cinsel saldırı olayı

Adapazarı'nda yaşanan olayda elindeki bıçak ile durakta otobüs bekleyen kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şahıs tutuklandı

Bu sabah erken saatlerde yaşanan olay Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde meydana geldi. H.A. durakta otobüs bekleyen ismi açıklanmayan bir kadına yaklaşarak, arkasından sarıldı. Elinde bıçak bulunan H.A., kadını ağzını kapatıp, sürükleyerek götürmeye çalıştı. Kadının ’İmdat’ çığlıklarına yetişen çevredekiler, H.A.’yı etkisiz hale getirdi, polise haber verdi.Çevredekiler, kadına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü H.A.’yı gelen polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen H.A.,sorgusunda iddiaları reddetti. Adliyeye sevkedilen H.A., çıkarıldığı mahkemece ’cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Yakınları, H.A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, bu yönde bir raporun verilmediği öğrenildi.


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