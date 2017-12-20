20/12/2017 07:42


Cezaevinden çıkan Hüseyin Çapkın'ın ilk açıklamaları

Hüseyin Çapkın

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın tahliye edilmesine karar verildi

Kararın ardından; eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden saat 23.20 sıralarında salıverildi.Eşi Nurten Çapkın, Hüseyin Çapkın’ı, cezaevi önünde sarılarak karşıladı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Hüseyin Çapkın, "Uzun konuşmayacağım, Türk adaletine güvendik. Çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.Bir gazetecinin "Sayın Mehmet Ağar mahkemeye geldi" demesi üzerine Çapkın "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi, teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi.

"Mehmet Ağar mı kefil oldu?" şeklindeki soruya ise Çapkın, "Kefalet yok bu işte. Sağ olsun, herkes ne biliyorsa onu söylediler. Herkes, kim ne biliyorsa öyle söylediler. Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.

"Ev hapsi ile ilgili bir şey söyleyecek misini?" sorusunu ise Çapkın "Hayır, teşekkür ederim" şeklinde cevapladı. Çapkın daha sonra kendisini bekleyen araca binerek oradan ayrıldı.


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