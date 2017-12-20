20/12/2017 07:33


Eskişehir'de peş peşe korkutan deprem

deprem haberleri

Eskişehir'de bu sabah saatlerde 3,3 ve 2,6 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Kırka İlçesi'nde sabah 07.18’de 3.3. şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede hissedilirken, yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem daha hissedildi.

Deprem sonrasında ilçede bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarken, kısa süreli panik yaşandı. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.


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