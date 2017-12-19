Yolcu otobüsünün içinde mayın bulundu

Sivas'ta bir yolcu otobüsü içinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam bulundu

Yapılan genel asayiş uygulamasında, Iğdır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurduOtobüste arama yapan ekipler, bagaj kısmında C.A'ya ait valiz içerisinde 2 anti personel mayını ve bu mayınların başlatıcısı olarak kullanılan 2 mekanik aksam ele geçirdi.Gözaltına alınan C.A, Suşehri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı ilk sorgusunun ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.