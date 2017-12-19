Kudüs kararına tepki için İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlattı

35 yaşındaki Nurettin Koç, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak stanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlattı

Elinde Filistin bayrağı ile yürüyen Koç, Mimar Sinan Mahallesi'nden yol güzergahındaki bir sonraki kent olan Sakarya'ya doğru yola çıktı.Koç, yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki masum insanlara yaptığı zulme kayıtsız kalamadığını belirterek, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının da yürüyüşü başlatmasında etkili olduğunu söyledi.

Müslüman bir birey olarak yürüyüşe geçtiğini ifade eden Koç, "Şu andaki hedefim Hatay'a kadar yürümek, Hatay'daki insanlarla da istişare edip şartları değerlendirmek. Sınırdan sonrası için bir şey diyemiyorum. Güzergahı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Adana, Osmaniye ve Hatay olarak düzenledim. İzin çıkarsa, Allah nasip ederse hedefim Kudüs'e ulaşmak. Vicdanı olan hiç kimse bu zulme kayıtsız kalamaz. İnsani ve İslami olarak kimse bu kararı kabul etmiyor, edemez." şeklinde konuştu.

Koç, yol güzergahında kendisini gören sürücülerin olumlu tepkiler verdiğini dile getirerek, sürücülerin kendisini gideceği yere kadar bırakma teklifinde bulunduğunu da kaydetti.

Eylemi yürüyerek gerçekleştireceği için araçlara binmediğini anlatan Koç, "Yürüyüşün 2 ay bulacağını düşünüyorum. Günde ortalama 25-28 kilometre yürüyorum. Konaklama olarak ilk akşam dinlenme tesisinde kaldım. Kentlerdeki Müslümanların sahip çıkmasıyla konaklamayı hallediyoruz." ifadelerini kullandı.