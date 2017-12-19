19/12/2017 18:46


Sosyal medyada terör propagandası yapan 9 kişi gözaltında

terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ile Cizre ve Silopi ilçesi, Kumçatı beldesi ile Toptepe köyünde terör örgütü PKK içerisinde kurye, iş birlikçi faaliyet gösteren ve sosyal medyada örgüt propagandası gerçekleştirenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı.


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