19/12/2017 09:22


İTO’nun yeni başkanı yarın belli olacak

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatı nedeniyle görevi devralacak olan ismin yarın belirlenmesi bekleniyor

İTO Yönetim Kurulu tarafından 20 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olağan toplantıda, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çağlar’ın ardından İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelecek ismin de seçileceği tahmin ediliyor. İlgili yönetmeliğe göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve birlik başkanı seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapıyor. Bu arada dün Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Vahap Munyar’a  başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

İlgili Haberler
Battal İlgezdi

İçişleri Bakanlığı Battal İlgezdi hakkında açıklama yaptı

trafik kazası

Son dakika Kontrolden çıka kamyonet yayaların arasına daldı

kar yağışı

Balkanlardan soğuk hava dalgası geldi o il beyaza büründü

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'den ABD'ye veto kararı tepkisi

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanından ABD'nin Kudüs vetosuna karşı flaş hamle

mevlut cavusoglu

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sorunun çözülmesi için çaba sarf ettik ancak çözemedik, bunun sorumlusu Türkiye değil

ATMB Turk Eximbank Genel Muduru Adnan yildirim

Adnan Yıldırım’a Türkiye ve Dünya Ticaretine Katkı Ödülü

NECDET SIVASLI

Çin, Türkiye’yi yatırım Üssü seçti

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Merry Christmas Everyone

Mutlu Noeller herkese!  Her ne kadar bizim inanç ve adetlerimizde Noel yoksa da Londra'da yaşayan bizler olarak Noel'i çok yakından yaşıyor ve hissediyoruz.  Birçoğumuz için Noel'in anlamı ...

Devam