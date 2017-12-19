İTO’nun yeni başkanı yarın belli olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatı nedeniyle görevi devralacak olan ismin yarın belirlenmesi bekleniyor

İTO Yönetim Kurulu tarafından 20 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek olağan toplantıda, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çağlar’ın ardından İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelecek ismin de seçileceği tahmin ediliyor. İlgili yönetmeliğe göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve birlik başkanı seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapıyor. Bu arada dün Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Vahap Munyar’a başkanlığa talip olduğunu açıkladı.