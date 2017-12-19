19/12/2017 09:15


Son dakika Kontrolden çıka kamyonet yayaların arasına daldı

trafik kazası

Bursa'da kamyonun arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyonet yayaların arasına daldı. Kaza sonucunda 2 öğrenci yola savruldu, 1 tanesi ise kamyonet ile araçların arasında sıkıştı

Seyir halindeki kamyonete bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarpıp, demir korkuluklardan 2 aracın üzerine düştü.

LİSELİ GENÇ KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Kazanın ardından can pazarı yaşandı. 2 liseli genç yola savrulurken, biri kamyonet ile araç arasında sıkıştı. Kamyonetle otomobil arasında tekerleğin hemen yanıbaşında sıkışan 17 yaşındaki öğrenciyi kurtarmak için zamanla yarışıldı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve 112 ekipleri seferber oldu. Yapılan müdahalenin ardından 17 yaşındaki Mustafa B., Samet Y. ve Melisa A. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan 3 öğrencinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Anadolu Teknik Lisesi'nde öğrenim gördüğü ortaya çıktı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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