Balkanlardan soğuk hava dalgası geldi o il beyaza büründü
Trakya, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kentin yüksek kesimlerine kar yağdı
Etkili yağış nedeniyle kısa sürede Kırklareli'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 4, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetreye ulaştı.
İstanbulun yanı başına kar yağdı
Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri uyardı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbulun yanı başına kar yağdı
Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.