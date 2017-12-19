19/12/2017 07:50


Ankara'dan acı haber polis arkadaşını yanlışlıkla vurdu

şehit haberleri

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında bir polis diğer polis arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre, Siirt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü kimlik kontrolü amacıyla Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında durduruldu. Polis kontrol sırasında biri kadın iki kişiden şüphelendi. Polis, erkek olan şüpheliden çantasını alarak aşağı inmesini istedi. Şüpheli aşağı iner inmez kaçmaya başladı. Polis memurları şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ve uyarı ateşi açtı. 

Kovalamaca sırasında uyarı atışı yapan bir polis memuru, arkadaşını vurdu. Yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamayarak şehit oldu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Gölbaşı ilçesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

 
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