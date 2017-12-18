18/12/2017 14:39


Mesut Yılmaz oğlunun hastalığını anlattı

Mesut Yılmaz

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz Beykoz'daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Yılmaz, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Taha Akyol, Mesut Yılmaz’ın kendisine oğlunun son durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Mesut Yılmaz’ın kendisine oğlunun tedaviyi kabul etmediğini söylediğini belirten Taha Akyol, bu sırada Mesut Yılmaz’ın gözyaşlarını tutamadığını da sözlerine ekledi.

Taha Akyol, Mesut Yılmaz ile aralarında geçen konuşmayı, “Mesut Bey ile konuştuk.. 7 yıldır tedavi ediliyordu, fakat bir türlü çare bulamadık dedi. Göstermediğimiz doktor kalmadı dedi. Son olarak da tedaviyi reddediyordu dedi. Hayatta hiçbir şeyden mutlu olmuyordu. Allah rahmet eylesin dedi, bu sırada gözleri doldu.. Gözleri yaşarınca sohbeti kapattık” şeklinde anlattı.

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