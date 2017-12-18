Başkent için Meteorolojiden son dakika uyarısı

Başkent Ankara'da aralıklarla devam eden yağış, akşam saatlerinde şiddetlenecek

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstabul'da ise günün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Edirne çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da iki gündür etkili olan sağanağın, yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava 9 derece.