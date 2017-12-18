Meteoroloji uyardı Balkanlardan kar geliyor
Alınan son bilgiye göre Balkanlardan gelecek soğuk hava nedeniyle sağanak yağış yerini kar yağışına bırakacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da iki gündür etkili olan sağanağın, yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren 4-7 derece düşmesi öngörülen bölge genelinde sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bekleniyor. Kar yağışının etkisini çarşamba günü arttıracağı tahmin ediliyor.