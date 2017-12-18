İsrail askerlerinin müdahale ettiği Down sendromlu genç Türkiye'de
Geçtiğimiz hafta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Filistinli Muhammed et-Tavil, gece anne ve babasıyla Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin misafir edeceği Muhammed et-Tavil'e sosyal ve psikolojik destek sağlanacak
Muhammed et-Tavil, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında gözaltına alınmıştı.
Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çeken, bölgedekilerin yanı sıra Yahudi yerleşimcileri korumak için konuşlu İsrail askerlerinin de tanıdığı ve durumunu bildiği Filistinli Muhammed'in gözaltına alınması, dünyada büyük tepki çekmişti.