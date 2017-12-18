Berna Yılmaz oğlu Yavuz'a böyle veda etti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde anne Berna Yılmaz zor anlar yaşadı
Mesut Yılmaz sabah erken saatte Şişli'deki hastaneye diğer oğlu Hasan Yılmaz ile birlikte giderek cenazeyi aldı. Bitkin bir halde görünen Mesut Yılmaz oğlunun cenaze aracıyla camiye geldi. Cami avlusuna cenaze taşınırken Mesut Yılmaz ön taraftan tabuta omuz verdi. O sırada Berna Yılmaz camii avlusunun girişinde bekliyordu.Oğlunun cenazesinin geldiğini gören Berna Yılmaz uzanıp tabutuna dokundu. Ağlamaktan gözleri şişmiş olan Berna Yılmaz, cami avlusuna kadar oğlunun tabutunun arkasından yürüdü.