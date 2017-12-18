Meteorolojiden peş peşe uyarılar yapıldı, şiddetli yağış ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre hava sıcaklıkları aniden düşecek ve yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girecek

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adıyaman, Adana, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, gece saatlerinde Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah ve öğle saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya), akşam saatlerinde Kırıkkale, Çorum, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL’DA 11 DERECELİK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz günlerde yazdan kalma günler yaşayan İstanbul’da sıcaklıklar hızla düşüyor. Yağmur ve soğukla beraber bu hafta İstanbul kışı iyiden iyiye hissedecek.