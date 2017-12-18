Trump'ın Kudüs kararına Diyarbakır'da büyük tepki

Diyarbakır'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen mitingde ABD'nin Kudüs kararına tepki yağdı

Mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu vurgulayarak, Kudüs için alana gelen vatandaşlara teşekkür etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararının ardından başlayan olaylarda 3 bini aşkın kişinin yaralandığını hatırlatan Yapıcıoğlu, "Yaralanan kardeşlerimize de bu uğurda şehit olanlara da selam olsun." dedi.

Yapıcıoğlu, Kudüs ile ilgili ABD'nin aldığı karara ilişkin zamanlamaya dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ey İslam ümmeti eğer siz Doğu Guta'da açlıktan bizar olmuş kardeşlerinize yardım etmezseniz, Yemen'de açlıktan derisi kemiğine yapışmış İslam ümmetinin küçücük bebelerini açlıktan ölürken seyretmeye devam ederseniz, Kudüs için de hiçbir şey yapamazsınız. Bizim bu halde oluşumuz, onların bu kadar cüretkar ve cesur davranmaları emin olun onların gücünden değil, bizim darmadağın oluşumuzdan, bizim birbirimizle uğraşmamızdandır."

"Birlik olalım ki; Kudüs sevinsin"

Filistin'in özgür olması için Müslümanların birlik olması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Birlik olalım ki; Kudüs sevinsin, tek yumruk olalım ki; siyonizm devrilsin inşallah." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, siyonistlerin kendilerini diğer insanlardan üstün gördüğünü anlatarak, "Siyonizm bir ırkçılıktır. Siyonistler kendilerini diğer kavimlere mensup olanlara denk görmüyor. Onların bu ırkçılıkları bir inanç halini almış. Bu inançlarını terk etmiyorlar. Eğer biz birlik olur, sorunlarımızı çözersek İslam'ın ittihadını, Müslümanların vahdetini, bir araya gelmesini temin edebilirsek o zaman diz çökecekler. Bunun başka bir çaresi de yoktur. Çare vahdettir, Allah'a topluca, sımsıkı sarılmaktır ve ayrılığa düşmemektir. Çare birliktir, kardeşliktir. Kardeşliğin gereği ise adalettir. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük." diye konuştu.

İslam ülkelerine seslenen Yapıcıoğlu, önceliklerinin adalet olması gerektiğini belirtti.

"Ey İslam ülkelerini idare edenler, siyonistler şebekesini bir devlet olarak tanımaktan vazgeçin ve onlarla eğer varsa bütün ilişkilerinizi, ticari, diplomatik, askeri ne varsa hepsini kesin. Sizin ülkenizde varsa diplomat kılıklı siyonistleri derhal sınır dışı edin. Hava sahalarınızı onlara kapatın. Kendi ülkeleriniz de kanunlarınız da değişiklik yapın. Kendi içinizdeki sorunları adalet içinde çözün, birbirinizle ilişkilerinizi geliştirin ve artık şu İslam birliğini de gündeminize alın." diyen Yapıcıoğlu, Kudüs'ün özgürlüğünün yaklaştığını dile getirdi.

Yapıcıoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü ilişkin kararının tüm Müslümanlara savaş ilanı olduğunu ifade ederek, bunun Müslümanların ve Hristiyanların mukaddesatına, tüm insanlığa savaş ilanı olduğunu aktardı.