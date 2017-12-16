Meteoroloji İstanbul için saat verdi şiddetli yağış geliyor

Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre İstanbul'da bu gece itibariyle sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile bu gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Konya'nın kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege ve İzmir kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-75 Km/saat) şeklinde, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat), diğer yerlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bu gece ve yarın sabah saatlerinde yağmurlu geçecek. Bu sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek 13

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 14