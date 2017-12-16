16/12/2017 11:27


Üniversiteli genç kız silahları bakın nerede saklamış

Banu A.

Konya'da kaçak 7 tabancayla otobüste yakalanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Banu A. ve ona silahları verdiği tespit edilen 38 yaşındaki Ömer T. tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube ekipleri, Güneydoğu´dan Konya´ya 1’i kadın 2 şüphelinin yolcu otobüsüyle kaçak yollarla tabanca getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine otobüsü belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti. Polis, Banu A. ve Ömer T.´yi bindikleri otobüste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada genç kızın kol çantasından 6 tabanca ele geçirildi. Banu A.´nın yapılan üst aramasında ise sütyenine sakladığı 1 tabanca daha bulundu.Üniversitede işletme bölümü 3´ncü sınıfta okuduğu belirtilen ve para karşılığında kuryelik yaptığı saptanan Banu A. ile ona bu silahları verdiği öne sürülen besici Ömer T., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de, `Silah kaçakçılığı ve Ateşli silahlar kanuna muhalefet´ suçlarından tutuklandı. Yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu öne sürülen tabancalara polis tarafından el konuldu.

 

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