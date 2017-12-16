Flaş haber Mesut Yılmaz'ın oğlu evinde ölü bulundu

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın intihar ettiği iddia ediliyor

Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ihtihar ettiği öne sürülüyor. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.