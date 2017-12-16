Rıdvan Dilmen Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzetti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzetti

Fenerbahçeli eski futbolcu ve Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle olan yakınlığıyla bilinen Dilmen, Tayyip Erdoğan ve ailesini ne kadar çok sevdiğini anlattığı programda Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı.

Habertürk’te katıldığı programda konuşan Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü’nde geçirdiğini açıkladı. İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen “Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.