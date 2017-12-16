Rus yetkililer Karlov suikastı için Türkiye'de toplantı yapacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rus heyetle ortak yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanması nedeniyle gelecek Salı günü bir toplantı yapacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016’daki suikastın ardından polis tarafından ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve 2’si polis, biri polislikten ihraç edilmiş 5 kişi tutuklanmıştı.

Çalışmalara hız veren savcılık, Altıntaş’ın suikasttan hemen önce irtibatta olduğunu tespit ettiği bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kişilerin örgütün üst yönetimiyle irtibatını sağlayan bir kişi daha bulunduğunu ve bu kişinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Suikasttan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı Rus yetkilileriyle ortak yürütmüş ve elde edilen bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştı. Soruşturmanın her aşamasında bilgi paylaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Rus yetkililerin önümüzdeki hafta Salı günü bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi.