16/12/2017 07:54


Deniz ulaşımına fırtına engel oldu

İDO ve BUDO

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İptal edilen BUDO seferleri şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)


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