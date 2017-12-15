15/12/2017 14:33


PKK üyesi terörist iş makinesinin önüne geçerek teslim oldu

giresun

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bir terörist, yol açmak için bölgeye giden iş makinesinin önünde teslim oldu

Giresun'un Dereli ilçesindeki Kulakkaya Yaylası’nda gittiği kahvede bulunanlar tarafından 2 ay önce ihbar üzerine yakalanan ‘Aram’ kod adlı PKK’lı terörist Mustafa Tolucan'ın ardından bir terörist daha güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sabah saatlerinde Yağlıdere ilçesinin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle yol açma çalışması yürüten iş makinesinin önüne gelen bir terörist, teslim olmak için yardım istedi. İş makinesi operatörünün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma özel harekat timi sevk edildi.

Adı henüz açıklanmayan terörist jandarma güçlerince gözaltına alındı. Bölgede, 4-5 kişilik bir grup oldukları tahmin edilen, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar yoğunlaştırıldı.

Kaynak: DHA


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