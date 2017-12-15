15/12/2017 11:30


Şiddetli yağış geliyor hava sıcaklıkları düşecek

yağışlı ve soğuk hava

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşecek

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre yarın sabahtan itibaren Trakya üzerinden yurdu etkisi almaya başlayacak olan yağışlı hava yarın Marmara ve Ege Bölgesi’nin tamamına yağış bırakacak.

Ege Bölgesi’nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi’nin tamamında pazar günü yoğun yağmur bekleniyor. Sağanak yağmur İstanbul’u da etkileyecek ancak pazar gününe denk gelmesi sebebiyle trafiğe yoğun bir etkisi olması beklenmiyor.

Cumartesi günü başlayacak olan yağışlar hafta ortasına kadar yurdun doğusuna doğru ilerleyerek devam edecek.Yağmurla beraber sıcaklıklar da adım adım düşecek. Pazar gününden itibaren hızla düşmeye başlayan sıcaklıklar kış mevsimini hissettirecek. İstanbul’da pazar günü 17 derecenin üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar pazartesi günü 10 dereceye kadar düşecek.

 

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