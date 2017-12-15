15/12/2017 07:25


Toprak altında kalan 2 işçi son anda kurtarıldı

okmeydanı

İstanbul Okmeydanı'nda hafriyat çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi hastanede tedavi altına alındı

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında meydana gelen olayda kepçe ile hafriyat çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bir işçi çalışma arkadaşları tarafından toprak altından kurtarıldı. Diğer işçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Toprak altında kalan işçiler ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki işçinin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı. 


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