Çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki Emircan hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de dün saat 23:00 civarında çıkan çatışma sonucunda halı saha maçından dönen Emircan Açıkgöz, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan çatışmada tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanıldı. Çatışma esnasında birçok araç, ev ve iş yeri zarar gördü. Şüphelilerden biri olay yerinde aracını bırakarak uzaklaşırken diğer bir şüpheli ise kullandığı tabancayı yere atıp hızla uzaklaştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.