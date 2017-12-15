İstanbul'da canlı bomba eylemi son anda engellendi

İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına yönelik saldırı gerçekleştirmeye hazırlanan terörist ve kurduğu düzenekle ilgili detaylı bilgiye ulaşıldı

MİT Diyarbakır Bölge Başkanlığı’nın takip ettiği PKK’lılar arasında hareketlilik gözlendi. Takip edilen örgüt militanının İstanbul’daki yakınının minibüs satın aldığı tespit edilince aracın peşine düşüldü. MİT Güvenlik İstihbarat Başkanlığı’nın talimatıyla MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağladı. MİT Diyarbakır ünitesi, örgütün İstanbul’daki İİT toplantısına yönelik canlı bomba eylemi yapacağı bilgisini paylaşınca tüm birimler alarma geçti. İstanbul terör ve istihbarat polisi, MOBESE kameraları ve diğer teknik imkânlarla aracı belirledi, şüphelilerin kimliklerine ulaştı.

Örgüt elemanlarının 60 kilo patlayıcı yüklediği araç, Bahçelievler’deki park yerinde eylem yerine gitmek için son talimatı beklerken operasyon yapıldı. 2 kişi burada gözaltına alındı. Teröristlerin sorgusundan sonra operasyon genişletildi. İİT toplantısına yönelik eylemde canlı bomba olacağı öne sürülen PKK’lı Hamza D. de yakalandı.Emniyet birimleri olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişinin sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Operasyonda ele geçen 60 kilo bombanın balık taşımakta kullanılan köpük kutularının içine konulmuş yangın tüplerine yerleştirildiği ortaya çıktı. Bombaların da fabrikasyon RDX, PTN ve HMX karışımı olduğu, etkiyi arttırmak için çivi, demir bilye konulduğu tespit edildi. Polis, bombaya müdahale ederken uzaktan kumanda ile patlatılmaması için sinyal kesici kullandı. Düzeneğin Beşiktaş’ta Vodafone Arena önünde 46 şehit şehit verilen patlamada kullanılanla aynı olduğu anlaşıldı