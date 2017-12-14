Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL, 26.04.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda ve 10.06.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun TBMM’ye Teklifi sundu.

AVRUPA-Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL, 26.04.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda ve 10.06.1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun TBMM’ye Teklifi sundu. işte Yurtdışına 30 vekil önerisi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün önerisine göre yurtdışı seçim çevresinden 30 vekil seçilecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören teklife göre, illerin yanı sıra yurtdışı da bir seçim çevresi sayılacak. HP Ankara Milletvekili Tekin BİNGÖL kanun telifinde şunları dile getirdi: “Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyaya en fazla göç veren ülke konumundadır. Ancak göç eden yurttaşların anavatanları ile ekonomik ve sosyal ilişkileri devam etmektedir. Önemli bir bölümü de, emeklilik ve benzeri nedenlerle ülkeye dönmektedir. Dolayısıyla, ülkemizdeki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın durumunu ve geleceğini yakından ilgilendirmektedir.Yurt dışı seçmenlerimizin gerek bulundukları ülkelerde çözüm bekleyen sorunları ve gerekse yurt dışında yaşamalarından kaynaklanan yerel sorunları, yurt içinden farklı bir özellik arz etmektedir. Ancak; yurt içi seçmenlerimiz, coğrafi esaslı düzenlenen seçim çevrelerinde oy verdikleri parlamenterler ile TBMM’de temsil edilme ve sorunlarını Parlamentoya taşıma olanağına sahipken, yurt dışı seçmenlerin bu imkândan yoksun olması ve yurt dışı oyların seçim çevrelerine dağıtılması, yurt dışı seçmenler yönünden eşitsizlik oluşturmaktadır. Bu Kanunla, bir yurt dışı seçim çevresi oluşturularak, yurt dışı seçmenlerimizin ayrı bir seçim çevresi olarak parlamentoda temsil edilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.”

Kanun teklifi

MADDE 1- Bu kanunla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları bir Yurt Dışı Seçim Çevresi oluşturulması öngörülmektedir.

MADDE 2- Yurt dışı seçimlerinde her ülke seçim bölgesi olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3- Yurt dışı seçim çevresinde kullanılacak oy pusulalarında aday isimlerinin yer alması sağlanmıştır

MADDE 4- Aday beyanname veya listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmekle görevli ve yetkili olarak Ankara il Seçim Kurulu belirlenmiştir

MADDE 5- Yurt dışı seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısı 30 olarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı 520 olarak belirlenmiştir

MADDE 6- Yürürlükle ilgilidir.

MADDE 7- Yürütme ile ilgilidir.

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA

KANUN İLE MİLLETVEKİLİ SEÇİM KANUNUNDA DEGİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 3. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 3- Özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak şartıyla, seçimlerde her il ve yurt dışı bir seçim çevresidir.”

MADDE 2- 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 4. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 4- Seçimlerde yurt içinde her muhtarlık, yurt dışında her ülke seçim bölgesidir.”

MADDE 3- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A Maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 94/A: Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur. Yurt dışı seçim çevresinde kullanılacak oy pusulalarında adayların isimleri yazılır.”

MADDE 4- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 16. Maddesinin 1. Fıkrasına 8. Bent olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir:

"8. Yurt Dışı Seçim Çevresi ile ilgili olarak; bu maddenin 5. Bendinde belirtilen görevler ve yetkiler Ankara İl Seçim Kurulu tarafından yerine getirilir.”

MADDE 5- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 4- Yurt Dışı Seçim Çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı 30’dur. İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde 520 milletvekili sayısından her il çevresine önce bir milletvekili verilir."

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür