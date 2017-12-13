13/12/2017 10:15


58 ilde FETÖ operasyonu başladı 135 kişi için gözaltı kararı verildi

gözaltı kararı

Konya ve Antalya merkezli olmak üzere toplamda 58 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 135 şüphelinin gözaltına alınması için harekete geçildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 47'sinin muvazzaf asker, 23'ünün ise TSK'dan ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.  Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.  Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İKİNCİ OPERASYON ANTALYA MERKEZLİ

Öte yandan FETÖ terör ögrütünün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli 24 ilde de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda, sabah saatlerinde 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 

36'sı memur, 25'i asker ve polis, 4'ü sivil toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Soruşturmanın derinleşebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

 


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