13/12/2017 07:59


Gözü dönen baba 3 çocuğunu ve eşini katletti

kayseri haberleri

Kayseri'de yaşanan kan donduran olayda, cinnet getiren bir baba eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten hemen sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı

Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde yaşanan olayda, baba Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman'ın komaya girdiği öğrenildi.

 


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