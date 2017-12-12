12/12/2017 15:26


Arnavutköy’de korku dolu saatler

yangın haberleri

Arnavutköy'de koli üreten bir fabrikada bu öğleden sonra saat 14:30'da çıkan yangın sonucunda şans eseri can kaybı yaşanmadı

Nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın çevresindeki demir saclar iş makinelerinin yardımıyla kırıldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Dumanlar, yan tarafta bulunan evleri ve fabrikanın bitişiğindeki Kuran kursunu da etkiledi. Buradaki öğrenciler hemen tahliye edildi. Kuran kursundaki öğrenciler, yangını fark ettiklerini ve hemen dışarıya çıktıklarını anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 


PFDK
PFDK’dan Galatasaray ve Okan Buruk'a şok
pasaport
Pasaportlara yeni yılda zam geliyor
İbrahim Hacıosmanoğlu
İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl
Nur Yerlitaş
Seren Serengil'den Nur Yerlitaş hakkında zehir zemberek açıklamalar
Cengiz Aytmatov
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov doğum gününde unutulmadı
İlgili Haberler
milli piyango

Diyanet Milli Piyango için 'haram' dedi

S-400

Rusya'dan S-400 ile ilgili flaş açıklama

Kayak Milli Takımı

Kayak Milli Takımı seçmelerinde olay çıktı yaralılar var

Ahmet Zeki Üçok

Eski askeri savcı konuştu FETÖ suikast hazırlığında mı

Son Dakika Haberleri
PFDK

PFDK’dan Galatasaray ve Okan Buruk'a şok

pasaport

Pasaportlara yeni yılda zam geliyor

İbrahim Hacıosmanoğlu

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl

Nur Yerlitaş

Seren Serengil'den Nur Yerlitaş hakkında zehir zemberek açıklamalar

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidar Türkiye'nin Yumuşak Karnı

AVRUPA\LONDON  - Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, Kudüs konusuna “mal bulmuş mağribi” gibi atladı. Amaç çok net; Kudüs üzerinden din istismarı yapmak, Zarrab ve Man Adası ...

Devam