Arnavutköy’de korku dolu saatler

Arnavutköy'de koli üreten bir fabrikada bu öğleden sonra saat 14:30'da çıkan yangın sonucunda şans eseri can kaybı yaşanmadı

Nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın çevresindeki demir saclar iş makinelerinin yardımıyla kırıldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Dumanlar, yan tarafta bulunan evleri ve fabrikanın bitişiğindeki Kuran kursunu da etkiledi. Buradaki öğrenciler hemen tahliye edildi. Kuran kursundaki öğrenciler, yangını fark ettiklerini ve hemen dışarıya çıktıklarını anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.