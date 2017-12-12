12/12/2017 13:27


Kayak Milli Takımı seçmelerinde olay çıktı yaralılar var

Kayak Milli Takımı

Erzurum Palandöken’de bugün Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen seçmeler sırasında çıkan kavga sonucunda polis 5 sporcuyu gözaltına aldı

Bugün saat 10.00 civarında Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen olayda Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.


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