12/12/2017 10:49


Eski askeri savcı konuştu FETÖ suikast hazırlığında mı

Ahmet Zeki Üçok

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri savcısı olan emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ'nün suikast hazırlığında olduğunu iddia etti

Eski askeri savcı Üçok, FETÖ'nün suikast timleri sansasyonel eylem yapacaklar dedi. FETÖ'nün suikastçilerini Makedonya ve Kosova'da eğittiğini söyleyen Üçok, ''Siyaset adamlarına, önemli sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, din adamlarına, spor yöneticilerine, sanatçılara karşı olacak bu eylemler'' dedi. Üçok tarihte verdi, ''Benim bildiğim kadarıyla önümüzdeki bir kaç ay içerisinde yapılacak'' dedi.

Üçok daha önce de yaptığı açıklamada, yurtdışına kaçan FETÖ’cü askerlerin suikast timi oluşturduklarını ve yeni bir hazırlık içinde olduklarını ileri sürmüştü. FETÖ’cülerin Makedonya’da bir çiftlik aldıklarını savunan Üçok şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malum İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN kontrolünde olan FETÖ’nün suikast timleri Makedonya’da 60 DÖNÜM çiftlik satın aldı. Bu çiftlikte kimler yok ki, eski SAT, MAK, TAK timlerinin firarileri, UÇK artıkları, paralı askerler...”


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