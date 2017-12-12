Zehirlenen 40 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 40 kişi, kampüste yedikleri öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ilgili polikliniklerde takip ve tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin acil serviste tedavi edildiği bilgisini verdi.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL OLDU

Öğrencilerin ciddi şikayetlerinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Hülagü, konuyla ilgili soruşturma açıldığını, gerekli incelemelerin hassasiyetle takip edileceğini vurguladı.Öte yandan, yemekhanede öğrencilere çorba, patates tava, piliç baget ve makarna verildiği, hastaneye müracaat edenler arasında dışarıda yemek yiyenlerin de olduğu öğrenildi.