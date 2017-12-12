12/12/2017 07:47


Taksicilerden Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki

istanbul

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, İstanbul'daki taksiciler tarafından protesto edildi

Şişli Maslak'ta toplanan taksiciler, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalarak harekete geçti. Sarıyer İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yakınında araçlarından inen taksiciler, daha sonra yürüyerek konsolosluk önüne geldi.Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı konsolosluk önünde İstiklal Marşı'nı okuyan grup, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de şehit olan siviller ile Türkiye'deki 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Daha sonra bir süre tekbir getiren taksiciler, "Terörist İsrail", "Katil İsrail, Filistin'den elini çek" ve "Trump şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları attı.

 


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