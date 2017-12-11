İBB Meclisinde Battal İlgezdi tepkisi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde tepki gösterdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayının ilk oturumu, Ataşehir Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması kararı nedeniyle olaylı başladı. CHP grubunun meclisi terk ederek gerçekleştirdiği protesto öncesinde İBB CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Gülsever Trump'ın Kudüs kararına tepki göstererek başladığı konuşmasında “Dünyada bütün bunlar olurken biz yaklaşık 3 aydır Türkiye'de seçimle ve halkın oyuyla iş başına gelmiş belediye başkanlarını görevden nasıl uzaklaştırırız diye uğraşıp duruyoruz” dedi.

SÜRPRİZ OLMADI

Aylardır yüksek iradenin kendi belediye başkanlarını sebebini hiç kimsenin bilmediği bir nedenle istifa etmeye zorladığını belirten Gülsever “Kendi belediye başkanlarının şimdilik bir bölümünü halleden yüksek irade şimdi ellerini muhalif belediye başkanlarına uzanmaya başladı. Aslında bu bizim için sürpriz bir hamle değil. Biz bunun geleceğini çok önceden biliyor ve tahmin ediyorduk” diye konuştu.

HANİ MİLLİ İRADE SANDIKTI?

CHP'li belediyelerin yıllardır devletin bütün kurumları ve müfettişleri tarafından didik didik incelendiğini kaydeden Gülsever şöyle devam etti:

“Bu hukuki değil siyasi bir karardır. Hani milli irade sandıktı? Hani en büyük mahkeme halkın oyuydu? Allah'ın adaletine inananlar böyle yollara başvurmazlar. Zorla iktidarda kalınmaz. 3 gün sonra halkın önüne sandık gelecek. Oy veren halkı da mı görevden alacaksınız? “

CHP GRUBU MECLİSİ TERK ETTİ

İBB AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan da alınan kararın siyasi değil hukuki olduğunu savunarak “Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Battal İlgezdi idari ve yargı yollarına başvurabilir. 2017 yılında AKP'nin Adana -Ceyhan, Ankara- Ayaş, Kayseri -Sarıoğlan belediye başkanları da aynı gerekçelerle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Burada CHP'li arkadaşların dertleri Buz Rezidans'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı ve damadının lüks dairesi olması. Bu yüzden sıkıntıya düşüyorlar” dedi. Ardından Gülsever ve Başalan arasında Ataşehir planları ile ilgili polemik yaşandı. Temel Başalan konuyla ilgili açıklama yaparken sıralara vuran CHP’li meclis üyeleri meclis salonunu terk etti. Meclis oturumu sırasında CHP sıraları boş kaldı.

Kaynak: Sözcü