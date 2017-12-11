11/12/2017 17:07


Müge Anlı’nın çekim ekibi ölümden döndü

müge anlı ekibi

ATV kanalında ekrana gelen ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert' adlı programın çekim ekibi haber için gittiği Kastamonu'da kaza yaptı

Ekip, 29 Kasım'da Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde yangın sonrası kayıp 5 kişinin olayını araştırmak üzere şehre geldi. Soğuk ve yağışlı hava sonrasında kayganlaşan zeminde Turan Keskinci (49) idaresindeki 34 LAH 194 plakalı içerisinde çekim ekibinin bulunduğu minibüs, Kastamonu-Araç karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Turan Keskinci yaralandı. Yaralı Keskinci, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüste bulunan çekim ekibinde ise yaralanan olmadı.

Kaza yapan minibüse Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de müdahale etti. Minibüste incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri, olası bir duruma karşı minibüste önlemini aldı.


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