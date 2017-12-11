11/12/2017 10:01


İngiltere Kraliçesi Victoria dönemine ait paralar o ilde bulundu

Alexandrina Victoria

İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, Adana polisi tarafından yapılan operasyon sonucunda ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Polis şahısların bindiği 01 T 0725 plakalı taksiyi, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda durdurdu.

Taksiyi durdurup arama yapan polis, taksinin arka kısmında havlu içine sarılmış poşette 750 altın para ele geçirdi. Polis takside bulunan Suriye uyruklu Ammar Abdullah Elhac (39) ve Ahmed Abdulrezzak (19) ve taksi sürücüsü N.Y. gözaltına alındı. 

Polis ilk yaptığı incelemede paraların, 1819-1901 yıllarında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria dönemine ait ve üzerinde de kraliçenin portresinin bulunduğu altın para olduğunu tespit etti. Polis, paranın gerçek olup olmadığının belirlenmesi için parayı müze müdürlüğüne teslim etti. 

 


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