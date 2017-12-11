11/12/2017 09:54


Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

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Şırnak Akçay' da terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 1 askerin şehit olduğu öğrenildi

Olayda önce yaralanan asker olay yerine çağrılan helikopter ile 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na kaldırıldı. Tümen Hastanesi’ne yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


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