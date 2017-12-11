11/12/2017 09:28


Yurtta havalar nasıl olacak 11 Aralık il il hava durumu

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı, kuzeyi çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13


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