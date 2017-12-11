İTO Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar gece yarısı geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, yaptığı açıklamada "Gece 01.30 gibi kalp spazmı geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok büyük bir kayıp. Cenaze töreninde ilişkin detayları henüz belli olmadı" dedi.

İTO Genel Sekreteri Ömer Bal ise, "Dün bütün gün birlikteydik. Sabah 09.00'dan akşam 21.30'a kadar. Hiçbir şeyi yoktu. Sonra evde böyle bir şey olmuş" dedi. Gözyaşlarını tutamayan Bal, daha fazla konuşamadı. İstanbul Ticaret Odası, 400 bini aşkın üye sayısı ile dünyanın en büyük odalarından biri konumunda.