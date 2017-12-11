11/12/2017 07:51


CHP'li vekile saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme

Mustafa İnce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye yönelik saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Alınan son bilgiye göre, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından, karıştığı bir trafik kazası sonrasında Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce'ye silahla saldırıda bulunduğu belirlenen U.G. gözaltına alındı.Balçova'da işletmecilik yaptığı bildirilen zanlının ifadesinde, kaza sonrası küfürleştiklerini ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Bu arada zanlının İnce tarafından teşhis edildiği belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


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